Усика хотели убить: оккупанты оставили в доме боксера смертельные "подарки"

Дом чемпиона пострадал от действий российской армии

Российские захватчики во время оккупации Киевской области организовали базу в доме чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (20-0, 13 КО), а после своего ухода оставили там растяжки.

Об этом заявил Усик в интервью przegladsportowy. Александр отметил, что оккупанты знали, что это его дом.

"Ракета попала в дом, который был метрах в 250 от моего дома… А в моем доме русские "соседи" оставили много сюрпризов – вроде растяжек гранат. Мало того, что устроили бардак – разрушили дом изнутри, все разбили, выпачкали, украли, еще и гранаты там оставили. Я видел их своими глазами.

Я поехал туда с саперами и полицией. У меня есть записи на телефоне. Видны гранаты РГД, привязанные к дереву. Они знали, что это мой дом, потому что с ними был человек, не знаю, украинец он или русский, который сказал им, что это мой дом. Наш сосед присутствовал при этом разговоре. Мужчина сказал: "Но это же дом Усика!" – сказал Александр.

Ранее сообщалось, что дом Усика обстреляли "кадыровцы". После освобождения Киевской области жена боксера Екатерина рассказала, что россияне украли из их дома бойлер. Сейчас дом боксера в Ворзеле отремонтирован, в нем проживает семья, которая потеряла свое жилье после полномасштабного вторжения рф.