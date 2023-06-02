Усик - Дюбуа: для боя подобрали идеальную дату

Чемпион хочет защищать титулы в самом "украинском" городе Польши

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО) с британским претендентом Даниелем Дюбуа (19-1, 18 КО) может состояться 26 августа во Вроцлаве.

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк, передает sport.tvp.pl. Местом проведения поединка неспроста был выбран Вроцлав (Польша), ведь там находится огромная украинская диаспора, которая наверняка заполнит арену.

"Во Вроцлаве проживает много украинцев. Бой состоится на стадионе на 24 000 мест.

Пришлось изменить дату боя с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации сражения с Дюбуа. Мы не могли ее упустить", – сказал Красюк.

Напомним, что K2 Promotions выиграла торги по бою Усик — Дюбуа, предложив около 8 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Усик во время визита передовой стрелял из танка. В сети также появилось видео "работы" боксера из миномета. Александр при этом был одет в форму ВСУ.

К слову, Александр проигнорировал бой Ломаченко — Хейни.