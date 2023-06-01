Любимая супертяжеловеса не сдержалась в выражениях

Супруга звездного украинского боксера Александра Усика Катерина прокомментировала ракетный удар россии по Киеву в ночь на 1 июня.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото поврежденной детской поликлиники. Также жена спортсмена указала, что в результате атаки погибли трое человек.

"Они бежали в укрытие… Страха абсолютно нет, реакция на ракеты и т. п. – настолько п***й", — заверила Усик.

Вместе с тем, отметила она, такое отношение к ракетным ударам ненормально, но уже таким образом работает психика людей, которых россиянам не удалось запугать и посеять панику.

"Нет! Мы вас не боимся! Я жду, когда ВСУ зайдут и вы все будете бежать, а кто не успеет – получит п***ы. Слава ВСУ! С Днем защиты детей", — резюмировала Усик.

На днях супруга боксера пообещала возмездие россиянам за их террористические действия, комментируя атаку беспилотниками Москвы.

Ранее она прокомментировала ситуацию в Белгородской области, которую "атаковали" бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", отметив, что только россияне могут сделать свободной и счастливой свою страну.

Недавно Усик отправила российским захватчикам мину в качестве подарка.