Укр

"Кто не успеет - получит п***ы": жена Усика предупредила россиян после ракетного удара по Киеву

Автор
Андрей Синявский Андрей Синявский
Дата публикации
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Катерина Усик заявила, что украинцев не удалось запугать Новость обновлена 01 июня 2023, 17:05
Катерина Усик заявила, что украинцев не удалось запугать. Фото instagram.com/usyk_kate1505

Любимая супертяжеловеса не сдержалась в выражениях

Супруга звездного украинского боксера Александра Усика Катерина прокомментировала ракетный удар россии по Киеву в ночь на 1 июня.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото поврежденной детской поликлиники. Также жена спортсмена указала, что в результате атаки погибли трое человек.

"Они бежали в укрытие… Страха абсолютно нет, реакция на ракеты и т. п. – настолько п***й", — заверила Усик.

Вместе с тем, отметила она, такое отношение к ракетным ударам ненормально, но уже таким образом работает психика людей, которых россиянам не удалось запугать и посеять панику.

"Нет! Мы вас не боимся! Я жду, когда ВСУ зайдут и вы все будете бежать, а кто не успеет – получит п***ы. Слава ВСУ! С Днем защиты детей", — резюмировала Усик.

На днях супруга боксера пообещала возмездие россиянам за их террористические действия, комментируя атаку беспилотниками Москвы.

Ранее она прокомментировала ситуацию в Белгородской области, которую "атаковали" бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", отметив, что только россияне могут сделать свободной и счастливой свою страну.

Недавно Усик отправила российским захватчикам мину в качестве подарка.

Теги:
#Бокс #Ракетная атака #Александр Усик #Екатерина Усик