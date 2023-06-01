Кохана суперважковаговика не стрималася у виразах

Дружина зіркового українського боксера Олександра Усика Катерина прокоментувала ракетний удар росії по Києву в ніч проти 1 червня.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото пошкодженої дитячої поліклініки. Також дружина спортсмена вказала, що в результаті атаки загинули троє людей.

"Вони бігли в укриття… Страху абсолютно немає, реакція на ракети тощо — настільки п***й", — запевнила Усик.

Водночас, наголосила вона, таке ставлення до ракетних ударів ненормальне, але вже таким чином працює психіка людей, яких росіянам не вдалося залякати та посіяти паніку.

"Ні! Ми вас не боїмося! Я чекаю, коли ЗСУ зайдуть і ви все бігтимете, а хто не встигне — отримає п***и. Слава ЗСУ! З Днем захисту дітей", — резюмувала Усик.

Днями дружина боксера пообіцяла відплату росіянам за їхні терористичні дії, коментуючи атаку безпілотниками Москви.

Раніше вона прокоментувала ситуацію в Білгородській області, яку "атакували" бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода Росії", зазначивши, що лише росіяни можуть зробити вільною та щасливою свою країну.

Нещодавно Усик відправила російським загарбникам міну як подарунок.