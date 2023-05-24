"143 млн немых изгоев!": Жена Усика обратилась к россиянам на фоне событий в Белгороде

Избранница топ-спортсмена посоветовала жителям рф спасать свою страну

Супруга звездного украинского боксера Александра Усика Катерина прокомментировала ситуацию в Белгородской области, которую "атаковали" бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" .

На своей странице в Instagram она обратилась к россиянам. По ее словам, только они могут сделать свободной и счастливой свою страну.

"Только вы можете встать и выбросить эту гниль из красного кровавого дома. Мы год ждем, когда вы хоть что-нибудь начнете делать. Вас 143 млн немых изгоев!", — убеждена Усик.

Жена чемпиона мира чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе также дала понять россиянам, что им не видать Украины как своих ушей, поэтому им стоит спасать свою страну.

Недавно Усик отправила российским захватчикам мину в качестве подарка.

Ранее жена боксера посмеялась над рф за ее парад в Москве 9 мая. Также она указала россиянам, что без участия украинцев и помощи США победить нацизм не удалось бы.

Перед этим Усик рассказала о своих переживаниях после очередного нападения на Украину дронами-шахедами.