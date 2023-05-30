"Рашка убивает и своих, и чужих": жена Усика прокомментировала атаку на Москву дронами

Избранница спортсмена напомнила о российском терроризме

Супруга украинской звезды мирового бокса Александра Усика Катерина высказалась об атаке беспилотниками Москвы, которая произошла сегодня, 30 мая.

Свой комментарий избранница атлета опубликовала в Instagram. Она пообещала возмездие россиянам за их террористические действия.

"Рашка – безумная страна, которая убивает и своих, и чужих", — написала Усик.

По ее мнению, сегодняшняя атака на московию это подтверждает – они сами себя бьют, чтобы был повод еще больше бить украинцев. Жена боксера также выразила сочувствие всем пострадавшим от действий россиян.

"Я не знаю, что еще может быть хуже тех преступлений, которые уже есть! Им все вернется. Жизнь долгая и она не зависит только от одного гномика молеподобного", — убеждена Усик.

Ранее она прокомментировала ситуацию в Белгородской области, которую "атаковали" бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России", отметив, что только россияне могут сделать свободной и счастливой свою страну.

Недавно Усик отправила российским захватчикам мину в качестве подарка.

Ранее жена боксера посмеялась над рф за ее парад в Москве 9 мая. Также она указала россиянам, что без участия украинцев и помощи США победить нацизм не удалось бы.