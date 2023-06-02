Усик — Дюбуа: для бою підібрали ідеальну дату

Чемпіон хоче захищати титули у самому "українському" місті Польщі

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з британським претендентом Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО) може відбутися 26 серпня у Вроцлаві.

Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк, повідомляє sport.tvp.pl. Місцем проведення поєдинку неспроста було обрано Вроцлав (Польща), адже там знаходиться величезна українська діаспора, яка, напевно, заповнить арену.

"У Вроцлаві проживає багато українців. Бій відбудеться на стадіоні на 24 000 місць.

Довелося змінити дату бою з 12 серпня на 26 серпня, бо це ближче до Дня Незалежності України. Це ідеальна дата для організації битви із Дюбуа. Ми не могли її упустити”, – сказав Красюк.

Нагадаємо, що K2 Promotions виграла торги по бою Усик — Дюбуа, запропонувавши близько 8 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Усик під час візиту передової стріляв із танка. У мережі також з’явилося відео "роботи" боксера з міномета. Олександр при цьому був одягнений у форму ЗСУ.

До слова, Олександр проігнорував бій Ломаченко — Хейні.