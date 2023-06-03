"Он за Украину": Усик прервал молчание о Ломаченко

Чемпион высказался о своем друге и куме

Непобедимый чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0, 13 КО) впервые прокомментировал отсутствие на поединке своего кума Василия Ломаченко (17-3, 11 КО) с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни (30-0, 15 КО).

Соответствующий комментарий Усик дал польским СМИ, передает przegladsportowy. Александр отметил, что он по-прежнему дружит с Василием, однако не сумел посетить его бой из-за дня рождения жены Катерины, которой исполнилось 35 лет. Также чемпион заявил, что Ломаченко поддерживает Украину, хотя молчит об этом.

– Почему, в отличие от вас, сегодня в Украине негативно воспринимают выдающегося боксера и вашего друга Василия Ломаченко? Неужели он заслужил это тем, что недостаточно поддержал своих соотечественников после начала войны? Разве он мало о ней говорил?

– Василий вообще почти не разговаривает – посмотрите на его инстаграм. Однако в первый же день войны пошел в армию.

– Чтобы защитить свой дом, как вы?

– Да. И если он что-то не говорит вслух, это не значит, что он против Украины. Он за Украину. Однако война продолжается. И многих людей не так раздражает, сколько тошнит от происходящего.

Ежедневно есть жертвы, кто-то погибает. И, вероятно, по этой причине они сердятся на Василия, что он не высказывается против врага.

В результате он получает ненависть. Но хочу сказать, что Василий – украинец, поддерживающий свою страну. Он поддерживал ее и будет поддерживать, – заявил Усик.

Напомним, Ломаченко проиграл Хейни единогласным решением судей, однако в мире бокса считают, что украинец не заслужил такого результата. На сайте "Телеграф" доступно полное видео чемпионского поединка.

Отметим, Усик сейчас занимается организацией своего боя с британцем Даниелем Дюбуа. Уже названа предварительная дата поединка.