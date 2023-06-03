"Він за Україну": Усик перервав мовчання про Ломаченка

Чемпіон висловився про свого друга і кума

Непереможний чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) вперше прокоментував відсутність на поєдинку свого кума Василя Ломаченка (17-3, 11 КО) з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Відповідний коментар Усик дав польським ЗМІ, передає przegladsportowy. Олександр зазначив, що він, як і раніше, товаришує з Василем, проте не зумів відвідати його бій через день народження дружини Катерини, якій виповнилося 35 років. Також чемпіон заявив, що Ломаченко підтримує Україну, хоч мовчить про це.

– Чому, на відміну від вас, сьогодні в Україні негативно сприймають видатного боксера та вашого друга Василя Ломаченка? Невже він заслужив це тим, що недостатньо підтримав своїх співвітчизників після початку війни? Хіба він мало про неї казав?

– Василь взагалі майже не розмовляє – подивіться на його інстаграм. Однак у перший день війни пішов до армії.

– Щоб захистити свій дім, як ви?

– Так. І якщо він щось не говорить уголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну. Проте війна продовжується. І багатьох людей не так дратує, скільки нудить від того, що відбувається.

Щодня є жертви, хтось гине. І, мабуть, з цієї причини вони гніваються на Василя, що він не висловлюється проти ворога.

В результаті він отримує ненависть. Але хочу сказати, що Василь – українець, який підтримує свою країну. Він підтримував її й підтримуватиме, – заявив Усик.

Нагадаємо, Ломаченко програв Хейні одноголосним рішенням суддів, однак у світі боксу вважають, що українець не заслужив такого результату. На сайті "Телеграф" доступне повне відео чемпіонського поєдинку.

Зазначимо, Усик зараз займається організацією свого бою з британцем Даніелем Дюбуа. Вже названо попередню дату поєдинку.