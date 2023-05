"Переслідуватиме його до кінця кар’єри": зірка світового боксу закликав Хейні провести реванш із Ломаченком

Боксер переконаний, що той має зняти всі питання про перемогу

Ексчемпіон світу в одразу двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) закликав свого американського співвітчизника Девіна Хейні (30-0, 15 КО) організувати другий бій з українцем Василем Ломаченком після його скандальної перемоги 21 травня.

Як повідомляє Boxing News 24, про це він заявив в інтерв’ю подкасту The Fight Is Right. На його думку, інакше публіка засуджуватиме абсолютного чемпіона світу.

Потенційний суперник українця зазначив, що якби був на місці Хейні, то провів би реванш із Ломаченком, оскільки не хотів би, щоб фанати думали, що насправді він програв.

"Інакше це буде переслідувати Хейні до кінця його кар’єри. Наприклад, якби Флойд Мейвезер так і не провів би реванш із Хосе Луїсом Кастільйо, мабуть, те саме говорили б і про Флойда протягом усієї його кар’єри. Але він провів із ним реванш і без питань переміг", — переконаний Стівенсон.

Нагадаємо, що бій Ломаченко — Хейні закінчився скандальною перемогою останнього. В 10-му раунді суддя Дейв Моретті присудив перемогу американцю, хоча той начисто програв трихвилинку.

Команда українця подала протест на рішення суддів. Про спірний характер успіху американця свідчить і докладна статистика бою.

В світі боксу загалом вважають, що Ломаченко заслуговував на нічию.