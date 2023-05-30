"Він наляканий": Ломаченко назвав причину, чому "ніколи не буде" реваншу з Хейні

Українець вважає, що другий бій йому не потрібен

Український боксер Василь Ломаченко висловився про можливе проведення реваншу з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні після поразки від американця.

У коментарі ES News він заявив, що їхній другий поєдинок не відбудеться. На думку боксера, американець розуміє, що програв бій.

"Цього не станеться, тому що Хейні наляканий. Реваншу ніколи не буде, тому що тепер Девін розуміє свій рівень", — вважає Ломаченко.

Український боксер прогнозує, що американець підніметься в першу напівсередню вагу і битиметься лише зі звичайними бійцями.

"Згадайте, як він говорив про спадщину перед нашим боєм. Якщо ти дбаєш про свою спадщину, то маєш провести реванш. Йому потрібно помститися, але все в його руках. Цей реванш потрібен йому, а не мені. Тому що я дуже добре сплю по ночами", — додав Ломаченко.

Український легковаговик висловив переконання, що якщо Хейні вважає себе сильною людиною, то він має організувати ще один поєдинок, але, впевнений боксер, цього ніколи не станеться.

Нагадаємо, що бій Ломаченко — Хейні закінчився скандальною перемогою останнього. В 10-му раунді суддя Дейв Моретті присудив перемогу американцю, хоча той начисто програв трихвилинку.

Команда українця подала протест на рішення суддів. Про спірний характер успіху американця свідчить і докладна статистика бою.

В світі боксу загалом вважають, що Ломаченко заслуговував на нічию.