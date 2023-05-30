"Он напуган": Ломаченко назвал причину, почему "никогда не будет" реванша с Хейни

Украинец считает, что второй бой ему не нужен

Украинский боксер Василий Ломаченко высказался о возможном проведении реванша с абсолютным чемпионом мира в легком весе Дэвином Хейни после поражения от американца.

В комментарии ES News он заявил, что их второй поединок не состоится. По мнению боксера, американец понимает, что проиграл бой.

"Этого не произойдет, потому что Хейни напуган. Реванша никогда не будет, потому что теперь Дэвин понимает свой уровень", — считает Ломаченко.

Украинский боксер прогнозирует, что американец поднимется в первый полусредний вес и будет драться только с обычными бойцами.

"Вспомните, как он говорил о наследстве перед нашим боем. Если ты заботишься о своем наследии, то должен провести реванш. Ему нужно отомстить, но все в его руках. Этот реванш нужен ему, а не мне. Потому что я очень хорошо сплю по ночам", — добавил Ломаченко.

Украинский легковес выразил убеждение, что если Хейни считает себя сильным человеком, то он должен организовать еще один поединок, но, уверен боксер, этого никогда не произойдет.

Напомним, что бой Ломаченко — Хейни закончился скандальной победой последнего. В 10-м раунде судья Дейв Моретти присудил победу американцу, хотя тот вчистую проиграл трехминутку.

Команда украинца подала протест на решение судей. Про спорный характер успеха американца свидетельствует и подробная статистика боя.

В мире бокса в основном считают, что Ломаченко заслуживал на ничью.