"Будет преследовать его до конца карьеры": звезда мирового бокса призвал Хейни провести реванш с Ломаченко

Боксер убежден, что тот должен снять все вопросы о победе

Экс-чемпион мира в сразу двух весовых категориях Шакур Стивенсон (20-0, 10 КО) призвал своего американского соотечественника Дэвина Хейни (30-0, 15 КО) организовать второй бой с украинцем Василием Ломаченко после его скандальной победы 21 мая.

Как сообщает Boxing News 24, об этом он заявил в интервью подкасту The Fight Is Right. По его мнению, в противном случае публика будет осуждать абсолютного чемпиона мира.

Потенциальный соперник украинца отметил, что если бы был на месте Хейни, то провел бы реванш с Ломаченко, поскольку не хотел бы, чтобы фанаты думали, что на самом деле он проиграл.

"Иначе это будет преследовать Хейни до конца его карьеры. К примеру, если бы Флойд Мейвезер так и не провел бы реванш с Хосе Луисом Кастильо, пожалуй, то же самое говорили бы и о Флойде на протяжении всей его карьеры. Но он провел с ним реванш и без вопросов победил", — убежден Стивенсон.

Напомним, что бой Ломаченко — Хейни закончился скандальной победой последнего. В 10-м раунде судья Дейв Моретти присудил победу американцу, хотя тот вчистую проиграл трехминутку.

Команда украинца подала протест на решение судей. Про спорный характер успеха американца свидетельствует и подробная статистика боя.

В мире бокса в основном считают, что Ломаченко заслуживал на ничью.