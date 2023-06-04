Усик заступився за Ломаченка після його поразки від Хейні

Суперважковаговик упевнений, що його співвітчизника пограбували

Український чемпіон світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик вважає, що Василю Ломаченку несправедливо присудили поразку в поєдинку з Девіном Хейні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Про це він заявив в інтерв’ю YouTube-каналу Seconds Out. На думку суперважковаговика, перемога була за його співвітчизником.

"7-5 — це те, що я нарахував. Я впевнений, що Василя пограбували", — переконаний Усик.

На його думку, таке суддівство пояснюється прагненням дати дорогу молодим боксерам, хоча, вважає українець, треба виявляти повагу до тих бійців, які вже багато років виходять у ринг.

"Я думаю, що Ломаченко справді заслуговував на перемогу і те, щоб стати абсолютним чемпіоном", — резюмував Усик.

Нагадаємо, що бій Ломаченко — Хейні закінчився скандальною перемогою останнього. В 10-му раунді суддя Дейв Моретті присудив перемогу американцю, хоча той начисто програв трихвилинку.

Команда українця подала протест на рішення суддів. Про спірний характер успіху американця свідчить і докладна статистика бою.

В світі боксу загалом вважають, що Ломаченко заслуговував на нічию.