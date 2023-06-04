Усик заступился за Ломаченко после его поражения от Хейни

Супертяжеловес уверен, что его соотечественника ограбили

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик считает, что Василию Ломаченко несправедливо присудили поражение в поединке с Дэвином Хейни за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По мнению супертяжеловеса, победа была за его соотечественником.

"7-5 – это то, что я насчитал. Я уверен, что Василия ограбили", — убежден Усик.

На его взгляд, такое судейство объясняется стремлением дать дорогу молодым боксерам, хотя, считает украинец, нужно проявлять уважение в отношении тех бойцов, которые уже много лет выходят в ринг.

"Я думаю, что Ломаченко действительно заслуживал победить и стать абсолютным чемпионом", — резюмировал Усик.

Напомним, что бой Ломаченко — Хейни закончился скандальной победой последнего. В 10-м раунде судья Дейв Моретти присудил победу американцу, хотя тот вчистую проиграл трехминутку.

Команда украинца подала протест на решение судей. Про спорный характер успеха американца свидетельствует и подробная статистика боя.

В мире бокса в основном считают, что Ломаченко заслуживал на ничью.