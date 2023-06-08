Прислужник кремля жалуется на справедливость

Бывший боксер и нынешний депутат Госдумы рф Николай Валуев пожаловался на решение Международного олимпийского комитета (МОК) не признавать Международную ассоциацию бокса (IBA), возглавляемую россиянином Умаром Кремлевым и финансируемую "Газпромом".

Комментарии об этом он дал пропагандистам из ТАСС. По его словам, это неправомочное, чисто политическое решение.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе предположил, что МОК хочет признать оппозиционную организацию, но, добавил он, даже если организация этого не желает, то она к этому склоняет.

"В сегодняшних реалиях IBA будет сложно отстоять свои права, нет никакой надежды — о справедливости международных судов сегодня говорить не приходится", — резюмировал Валуев.

Ранее IBA объявляла о запрете украинцам использовать свою национальную символику. Более того, она даже даже запрещала название "Украина" на стартах, что вызвало скандал.

Многие страны бойкотировали чемпионаты мира по боксу, организованные IBA. К бойкоту также присоединились женская и мужская национальные команды Украины.