Прислужник кремля скаржиться на справедливість

Колишній боксер і нинішній депутат Держдуми рф Микола Валуєв поскаржився на рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) не визнавати Міжнародну асоціацію боксу (IBA), очолювану росіянином Умаром Кремльовим та фінансовану "Газпромом".

Коментар про це він дав пропагандистам із ТАСС. За його словами, це неправомірне, суто політичне рішення.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі припустив, що МОК хоче визнати опозиційну організацію, але, додав він, навіть якщо організація цього не бажає, то вона до цього схиляє.

"У сьогоднішніх реаліях IBA буде складно відстояти свої права, немає жодної надії — про справедливість у міжнародних судів сьогодні говорити не доводиться", — резюмував Валуєв.

Раніше IBA оголошувала про заборону українцям використовувати свою національну символіку. Більше того, вона навіть забороняла назву "Україна" на стартах, що викликало скандал.

Багато країн бойкотували чемпіонати світу з боксу, організовані IBA. До бойкоту також приєдналися жіночі та чоловічі національні команди України.