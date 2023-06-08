Оплот путінізму в спорті показово покарали

Організація не виконала умов, що перед нею поставив МОК

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендувала відкликати визнання Міжнародної асоціації боксу (IBA), очолюваної росіянином Умаром Кремльовим та фінансованої "Газпромом", і яка оголошувала про заборону українцям використовувати свою національну символіку.

Про це повідомляє Inside the Games. Таке рішення буде ухвалено на позачерговій сесії МОК, яка має відбутися 22 червня 2023 року.

Комітет стверджує, що винесла рекомендацію на сесію після обговорення доповіді про положення IBA, в якій зроблено висновок про невиконання умов, встановлених МОК для скасування припинення визнання IBA.

У відповідь та назвала рекомендацію Виконавчої ради МОК "огидною і суто політичною" і заявила, що вона "не відображає реального стану справ, коли було досягнуто значного прогресу в проведенні реформ і впроваджено міжнародно визнані стандарти належного управління".

Таким чином, бокс збереже своє місце в програмі Олімпіади 2024 року, оскільки Виконавча рада МОК також рекомендувала Сесії на користь боксерів та всього спорту зберегти його в розкладі Ігор у Парижі.

В 2019 році Комітет призупинив діяльність IBA, тоді відомої як AIBA, через проблеми, пов’язані з управлінням, фінансами, суддівством та етикою.

Нагадаємо, що організація навіть забороняла назву "Україна" на стартах, що викликало скандал.

Багато країн бойкотували чемпіонати світу з боксу, організовані IBA. До бойкоту також приєдналися жіночі та чоловічі національні команди України.