Оплот путинизма в спорте показательно наказали

Организация не выполнила условия, поставленные МОК

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал отозвать признание Международной ассоциации бокса (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым и финансируемой "Газпромом", и которая объявляла о запрете украинцам использовать свою национальную символику.

Об этом сообщает Inside the Games. Такое решение будет принято на внеочередной сессии МОК, которая должна пройти 22 июня 2023 года.

Комитет утверждает, что вынесла рекомендацию на сессию после обсуждения доклада о положении IBA, в котором сделан вывод о невыполнении условий, установленных МОК для отмены приостановки признания IBA.

В ответ та назвала рекомендацию Исполнительного совета МОК "отвратительной и чисто политической" и заявила, что она "не отражает реальное положение дел, когда был достигнут значительный прогресс в проведении реформ и внедрены международно признанные стандарты надлежащего управления".

Таким образом, бокс сохранит свое место в программе Олимпиады 2024 года, поскольку Исполнительный совет МОК также рекомендовал Сессии в интересах боксеров и всего спорта сохранить его в расписании Игр в Париже.

В 2019 году Комитет приостановил деятельность IBA, тогда известной как AIBA, из-за проблем, связанных с управлением, финансами, судейством и этикой.

Напомним, что организация даже запрещала название "Украина" на стартах, что вызвало скандал.

Многие страны бойкотировали чемпионаты мира по боксу, организованные IBA. К бойкоту также присоединились женская и мужская национальные команды Украины.