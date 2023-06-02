Нейтральная Швейцария вонзила нож в спину россии

Швейцарцы не хотят иметь ничего общего с прокремлевской организацией

Федерация бокса Швейцарии (ФБШ) объявила о выходе из состава пророссийской Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым и финансируемой "Газпромом". IBA организовывает соревнования на аматорском уровне, однако у организации отобрали право проводить квалификацию на Олимпийские игры.

Об этом ФБШ сообщила на своем официальном сайте. Причиной послужили массовые обвинения IBA в коррупции и нарушении этики. Кроме того, прокремлевская организация теперь никак не влияет на олимпийскую квалификацию.

"Федерация бокса Швейцарии решила немедленно выйти из Международной боксерской ассоциации (IBA) и присоединиться к новой организации World Boxing. Это постановление вступает в силу немедленно, но подлежит дальнейшему утверждению собранием делегатов", — гласит сообщение от ФБШ.

Напомним, World Boxing была создана в апреле 2023 года. Цель организации – сохранение бокса на Олимпийских играх. Орган возглавляет Временный исполнительный комитет, в состав которого входят представители национальных федераций США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Филиппин, Швеции.

Напомним, многие страны бойкотировали чемпионаты мира по боксу, организованные IBA. К бойкоту также присоединились женская и мужская национальные команды Украины.