Боксер одним ударом вырубил соперника и защитил титул чемпиона мира (видео)
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Поединок занял лишь пять раундов
Мексиканский боксер Луис Лопес (28-2, 16 КО) победил нокаутом ирландца Майкла Конлана (18-2, 9 КО). Неделей ранее Джунто Накатани отправил в нокаут года Эндрю Молони.
Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, Лопес отстоял титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе.
Конлан был близок к нокауту еще в третьем раунде после апперкота в исполнении соперника, но все-таки сумел удержаться на ногах.
Лопес, хотя и получил рассечение, довершил начатое дело в пятой трехминутке, в которой одним ударом нокаутировал ирландского боксера — из угла последнего выбросили белое полотенце.
Недавно Эллис Зорро нокаутировал брата Тайсона Фьюри Хосеа Бертона в чемпионском поединке.
Ранее украинский боксер Богдан Соболь отправил в первый нокаут в его карьере француза Гастона Дуэ.
Перед этим американец Джейсон Сантана молниеносным нокаутом уже на 4-й секунде победил соотечественника Кеннета Джеймерсона.