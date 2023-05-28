Боксер одним ударом вырубил соперника и защитил титул чемпиона мира (видео)

Поединок занял лишь пять раундов

Мексиканский боксер Луис Лопес (28-2, 16 КО) победил нокаутом ирландца Майкла Конлана (18-2, 9 КО). Неделей ранее Джунто Накатани отправил в нокаут года Эндрю Молони.

Об этом сообщает "Телеграф". Таким образом, Лопес отстоял титул чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе.

Конлан был близок к нокауту еще в третьем раунде после апперкота в исполнении соперника, но все-таки сумел удержаться на ногах.

Лопес, хотя и получил рассечение, довершил начатое дело в пятой трехминутке, в которой одним ударом нокаутировал ирландского боксера — из угла последнего выбросили белое полотенце.

Недавно Эллис Зорро нокаутировал брата Тайсона Фьюри Хосеа Бертона в чемпионском поединке.

Ранее украинский боксер Богдан Соболь отправил в первый нокаут в его карьере француза Гастона Дуэ.

Перед этим американец Джейсон Сантана молниеносным нокаутом уже на 4-й секунде победил соотечественника Кеннета Джеймерсона.