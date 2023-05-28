Боксер одним ударом вирубив суперника та захистив титул чемпіона світу (відео)

Поєдинок зайняв лише п’ять раундів

Мексиканський боксер Луїс Лопес (28-2, 16 КО) переміг нокаутом ірландця Майкла Конлана (18-2, 9 КО). Тижнем раніше Джунто Накатані відправив у нокаут року Ендрю Молоні.

Про це повідомляє "Телеграф". Таким чином, Лопес відстояв титул чемпіона світу за версією IBF у напівлегкій вазі.

Конлан був близький до нокауту ще в третьому раунді після апперкоту у виконанні суперника, але таки зумів втриматися на ногах.

Лопес, хоч і отримав розсічення, довершив розпочату справу в п’ятій трихвилинці, в якій одним ударом нокаутував ірландського боксера — з кута останнього викинули білий рушник.

Нещодавно Елліс Зорро нокаутував брата Тайсона Ф’юрі Хосеа Бертона в чемпіонському поєдинку.

Раніше український боксер Богдан Соболь відправив у перший нокаут в його кар’єрі француза Гастона Дуе.

Перед цим американець Джейсон Сантана блискавичним нокаутом уже на 4-й секунді переміг співвітчизника Кеннета Джеймерсона.