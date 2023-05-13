Зорро брутально нокаутував брата Тайсона Ф’юрі у чемпіонському бою (відео)

Двоюрідний брат "Циганського короля" опинився у важкому нокауті

У п’ятницю, 12 травня, на вечорі боксу в Лондоні відбувся поєдинок за титул чемпіона WBO в Європі у першій важкій вазі між британцями Еллісом Зорро (16-0, 7 КО) та Хосеа Бертоном (28-4, 12 КО), двоюрідним братом Тайсона Ф’юрі, який все ще може провести бій з Олександром Усиком.

Непереможний Зорро здобув перемогу технічним нокаутом у сьомому раунді. Про це повідомляє Boxing on BT Sport у Twitter.

У сьомому раунді Елліс серією ударів похитнув опонента і відразу почав добивати — Хосеа впав, проте рефері вирішив, що Зорро "положив" суперника не поправилам боксу. Бертон піднявся, проте тут же був нокаутований потужним ударом із правої. Рефері відразу зафіксував нокаут.

Таким чином, Зорро здобув 16 перемог на профі-рингу, Бертон, у свою чергу, програв вчетверте, маючи у своєму послужному списку 28 перемог.

Раніше повідомлялося, що на чемпіонаті світу з боксу, організованому проросійською організацією, сталася масова бійка.

Нагадаємо, зірковий мексиканський боксер Сауль Альварес (58–2–2, 39 КО) переміг британця Джона Райдера (32–5, 18 KO) у рамках вечора боксу у мексиканській Гвадалахарі.