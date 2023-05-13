Зорро брутально нокаутировал брата Тайсона Фьюри в чемпионском бою (видео)

Двоюродный брат "Цыганского короля" оказался в тяжелейшем нокауте

В пятницу, 12 мая, на вечере бокса в Лондоне состоялся поединок за титул чемпиона WBO в Европе в первом тяжелом весе между британцами Эллисом Зорро (16-0, 7 КО) и Хосеа Бертоном (28-4, 12 КО), двоюродным братом Тайсона Фьюри, который все еще может провести бой с Александром Усиком.

Непобедимый Зорро добыл победу техническим нокаутом в седьмом раунде. Об этом сообщает Boxing on BT Sport в Twitter.

В седьмом раунде Эллис серией ударов пошатнул оппонента и тут же принялся добивать — Хосеа упал, однако рефери посчитал, что Зорро уронил соперника не по правилам бокса. Бертон поднялся, однако тут же был нокаутирован мощным ударом с правой. Рефери тут же зафиксировал нокаут.

Таким образом, Зорро добыл 16 победу на профи-ринге, Бертон, в свою очередь, проиграл в четвертый раз, имея в своем послужном списке 28 побед.

Ранее сообщалось, что на чемпионате мира по боксу, организованном пророссийской организацией, произошла массовая драка.

Напомним, звездный мексиканский боксер Сауль Альварес (58–2–2, 39 КО) победил британца Джона Райдера (32–5, 18 KO) в рамках вечера бокса в мексиканской Гвадалахаре.