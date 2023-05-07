Следующий - россиянин? Звездный боксер защитил титул абсолютного чемпиона мира (видео)

Боец добивается реванша с представителем рф

Звездный мексиканский боксер Сауль Альварес (58–2–2, 39 КО) победил британца Джона Райдера (32–5, 18 KO) в рамках вечера бокса в мексиканской Гвадалахаре, во время которого украинец Александр Гвоздик нокаутировал латвийца Ричарда Болотникса.

Как сообщает "Телеграф", победитель отстоял титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Тем самым он во второй раз успешно защитил свои пояса.

Канело действовал первым номером и отправил Райдера в нокдаун в 5-м раунде благодаря прямому удару.

В восьмой трехминутке британец снова оказался на помосте, но нокдаун не был зафиксирован. В итоге поединок занял все 12 раундов. Альварес взял верх единогласным решением судей — 120–107, 118–109, 118–109. Это его 59-я победа среди профи в 63-х боях.

После победы мексиканский боксер заявил о желании провести реванш с российским чемпионом WBA Дмитрием Биволом в полутяжелом весе. Год назад последний был сильнее по очкам.

Недавно в честь Альвареса установили памятник в его родном городе Хуанакатлане. На церемонию его открытия спортсмен прибыл с семьей.

Ранее Канело пригрозил расправой суперзвезде мирового футбола Лионеля Месси за пренебрежительное отношение к мексиканскому флагу на чемпионате мира-2022.

Перед этим сообщалось, что Сауль Альварес может выйти на ринг против Усика.