Гвоздик нокаутом одержал вторую победу после возобновления карьеры (видео)

Это 15-я досрочная победа боксера среди профи

Украинский экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18–1, 14 КО), который ранее отметился откровенным интервью о полномасштабной войне россии против Украины, нокаутом победил бывшего латвийского хоккеиста Ричарда Болотникса (19–6–1, 8 КО).

Как сообщает "Телеграф", поединок состоялся в Мексике в рамках вечера бокса между суперзвездой этой страны Саулем Альваресом и британцем Джоном Райдером. Это 15-я досрочная победа украинца в карьере.

Имея преимущество на протяжении всего поединка, Гвоздик закончил его в 6-м раунде. Украинец нанес разящий ударом правым хуком в голову, после чего добил соперника.

Болотниксу пришлось стать на колено, после чего он поднялся, но рефери принял решение остановить бой. Латвиец проиграл во второй раз в последних трех поединках.

Гвоздик вернулся в бокс победой над Жозуэ Обандо из Мексики (20-35-2, 15 КО) в феврале 2023 года. Украинец приостановил карьеру в июне 2020 года после того, как в октябре предыдущего года досрочно проиграл Артуру Бетербиеву из рф в объединительном поединке.

Изначально в своем первом после возвращения бою боксер должен был выйти в ринг против аргентинца Хорхе Миранды (58-21, 22 КО), однако за день до поединка ему заменили соперника.