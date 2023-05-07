Гвоздик нокаутом здобув другу перемогу після поновлення кар’єри (відео)

Це 15-та дострокова перемога боксера серед профі

Український ексчемпіон WBC у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18–1, 14 КО), який раніше відзначився відвертим інтерв’ю про повномасштабну війну росії проти України, нокаутом переміг колишнього латвійського хокеїста Річарда Болотнікса (19–6–1).

Як повідомляє "Телеграф", поєдинок відбувся в Мексиці в рамках вечора боксу між суперзіркою цієї країни Саулем Альваресом та британцем Джоном Райдером. Це 15-та дострокова перемога українця в кар’єрі.

Маючи перевагу протягом усього поєдинку, Гвоздик закінчив його в 6-му раунді. Українець завдав удару правим хуком в голову, після чого добив суперника.

Болотніксу довелося стати на коліно, після чого він піднявся, але рефері прийняв рішення зупинити бій. Латвієць програв удруге в останніх трьох поєдинках.

Гвоздик повернувся в бокс перемогою над Жозуе Обандо з Мексики (20-35-2, 15 КО) в лютому 2023 року. Українець призупинив кар’єру в червні 2020 року після того, як у жовтні попереднього року достроково програв Артуру Бетербієву з рф в об’єднавчому поєдинку.

Планувалося, що в своєму першому після повернення бою боксер мав битися проти аргентинця Хорхе Міранди (58-21, 22 КО), проте за день до поєдинку йому замінили суперника.