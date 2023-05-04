Зірка українського боксу вірив, що росіяни – брати

Напівважковаговик передбачає 50-річну ворожнечу між країнами

Ексчемпіон WBC у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик (18-0, 14 КО), який заявляв, що мотивацією для відновлення кар’єри для нього став шанс провести бій з представниками рф Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим, зізнався, що з початком війни прозрів щодо росіян.

Про це він розповів в інтерв’ю Boxing News. Боксер також переконаний, що принаймні в найближчі 50 років між Україною та рф буде ворожнеча, оскільки українці цього ніколи не пробачать.

"Я справді вірив, що росіяни – наші брати. Так, це все почалося ще в 2014 році і триває. Я знаю, що це політичні моменти, але в наші дні це більше за політику", — зазначив Гвоздик.

Він також висловив здивування тим, де росія бачить нацистів в Україні, тоді як сам він все життя говорив російською мовою, в тому числі і в західних регіонах.

"Багато росіян приїжджали до нас, а зараз кажуть, що звільняють нас. Вони просто хочуть забрати собі наші території. Ось у чому правда. Природно, російська пропаганда понад 20 років змушує людей вірити в те, що вони роблять. Але що ми повинні робити? Вони просто приходять і вбивають нас", — резюмував Гвоздик.

У лютому 2023 року боксер повернувся на професійний ринг перемогою над мексиканцем Жозуе Обандо (20-35-2, 15 КО). В червні 2020 року українець завершив кар’єру, а перед цим у жовтні 2019 року достроково поступився росіянину Артуру Бетербієву в об’єднавчому поєдинку.

Примітно, що спочатку Гвоздик мав битися з аргентинцем Хорхе Мірандою (58-21, 22 КО), але за день до бою українцю замінили суперника.