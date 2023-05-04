Звезда украинского бокса верил, что россияне - братья

Полутяжеловес предсказывает 50-летнюю вражду между странами

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик (18-0, 14 КО), который заявлял, что мотивацией для возобновления карьеры для него стал шанс провести бой с представителями рф Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, признался, что с началом войны прозрел по поводу россиян.

Об этом он рассказал в интервью Boxing News. Боксер также убежден, что, по крайней мере, в ближайшие 50 лет между Украиной и россией будет вражда, поскольку украинцы этого никогда не простят.

"Я действительно верил, что россияне – наши братья. Да, это все началось еще в 2014 году и продолжается. Я знаю, что это политические моменты, но в наши дни это больше политики", — отметил Гвоздик.

Он также выразил недоумение тем, где рф видит нацистов в Украине, тогда как сам он всю жизнь говорил по-русски, в том числе и в западных регионах.

"Многие россияне приезжали к нам, а сейчас говорят, что освобождают нас. Они просто хотят забрать себе наши территории. Вот в чем правда. Естественно, российская пропаганда более 20 лет заставляет людей верить в то, что они делают. Но что мы должны делать? Они просто приходят и убивают нас", — резюмировал Гвоздик.

В феврале 2023 года боксер вернулся на профессиональный ринг победой над мексиканцем Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО). В июне 2020 года украинец завершил карьеру, а перед этим в октябре 2019 года он досрочно уступил россиянину Артуру Бетербиеву в объединительном поединке.

Примечательно, что изначально Гвоздик должен был драться с аргентинцем Хорхе Мирандой (58-21, 22 КО), но за день до боя украинцу заменили соперника.