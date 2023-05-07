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Наступний – росіянин? Зірковий боксер захистив титул абсолютного чемпіона світу (відео)

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
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Альварес вдруге успішно відстояв чемпіонські пояси Новина оновлена 07 травня 2023, 10:38
Альварес вдруге успішно відстояв чемпіонські пояси. Фото twitter.com/DAZNBoxing

Боєць домагається реваншу з представником Росії

Зірковий мексиканський боксер Сауль Альварес (58–2–2, 39 КО) переміг британця Джона Райдера (32–5, 18 KO) у рамках вечора боксу в мексиканській Гвадалахарі, під час якого українець Олександр Гвоздик нокаутував латвійця Річарда Болотнікса.

Як повідомляє "Телеграф", переможець відстояв титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі. Тим самим він удруге успішно захистив свої пояси.

Канело діяв першим номером і відправив Райдера в нокдаун у 5-му раунді завдяки прямому удару.

У восьмій трихвилинці британець знову опинився на помості, але нокдаун не зафіксували. В результаті поєдинок зайняв усі 12 раундів. Альварес узяв гору одноголосним рішенням суддів — 120–107, 118–109, 118–109. Це його 59-та перемога серед профі в 63-х боях.

Після перемоги мексиканський боксер заявив про бажання провести реванш із російським чемпіоном WBA Дмитром Біволом у напівважкій вазі. Рік тому останній був сильнішим за очками.

Нещодавно на честь Альвареса встановили пам’ятник в його рідному місті Хуанакатлані. На церемонію його відкриття спортсмен прибув із сім’єю.

Раніше Канело погрожував розправою суперзірці світового футболу Ліонеля Мессі за зневажливе ставлення до мексиканського прапора на чемпіонаті світу-2022.

Перед цим повідомлялося, що Сауль Альварес може вийти на ринг проти Усика.

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#Бокс #Канело #Сауль Альвареc #Канело Альварес