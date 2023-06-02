Нейтральна Швейцарія встромила ніж у спину росії

Швейцарці не хочуть мати нічого спільного із прокремлівською організацією

Федерація боксу Швейцарії (ФБШ) оголосила про вихід зі складу проросійської Міжнародної боксерської асоціації (IBA), очолюваною росіянином Умаром Кремльовим та фінансованою "Газпромом". IBA організовує змагання на аматорському рівні, проте в організації відібрали право проводити кваліфікацію на Олімпійські ігри.

Про це ФБШ повідомила на своєму офіційному сайті. Причиною стали масові звинувачення IBA у корупції та порушенні етики. Крім того, прокремлівська організація наразі ніяк не впливає на олімпійську кваліфікацію.

"Федерація боксу Швейцарії вирішила негайно вийти з Міжнародної боксерської асоціації (IBA) і приєднатися до нової організації World Boxing. Ця постанова набирає чинності негайно, але підлягає подальшому затвердженню зборами делегатів", — йдеться у повідомленні ФБШ.

Нагадаємо, World Boxing було створено у квітні 2023 року. Мета організації – збереження боксу на Олімпійських іграх. Орган очолює Тимчасовий виконавчий комітет, до складу якого входять представники національних федерацій США, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів, Філіппін, Швеції.

Нагадаємо, багато країн бойкотували чемпіонати світу з боксу, що організовувала IBA. До бойкоту також приєдналися жіночі та чоловічі національні команди України.