Ще одна російська чемпіонка втекла з росії

Спортсмени біжать із росії, щоб продовжувати міжнародну кар’єру

Міжнародна федерація плавання (World Aquatics) дозволила росіянці Анастасії Кирпичниковій перейти до збірної Франції. Напередодні одна з провідних російських тенісисток Варвара Грачова отримала французьке громадянство.

Про перехід росіянки до складу збірної Франції повідомляє Lequipe. 22-річна Кирпичникова є триразовою чемпіонкою Європи з плавання та срібним призером чемпіонату світу на короткій воді.

"Після вивчення документів, наданих Федерацією плавання Франції, а також через роз’яснення та додаткову документацію, повідомляємо, що World Aquatics схвалила запит спортсменки на зміну спортивного громадянства", — йдеться в пресрелізі World Aquatics.

Росіянка дебютує за Францію у Японії на чемпіонаті світу-2023 (з 15 по 30 липня). Напередодні Анастасія успішно пройшла кваліфікацію на турнір.

Раніше повідомлялося, що в росії анонсували проведення другої альтернативної Олімпіади.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав не визнавати Міжнародну асоціацію боксу (IBA), очолювану росіянином Умаром Кремльовим та фінансовану "Газпромом".