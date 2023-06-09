"Повільніше, нижче, слабше": в росії готуються провести альтернативну Олімпіаду

У росії анонсували зимову Спартакіаду

Міністр спорту рф Олег Матицин прозвітував про проведення літньої Спартакіади, а також анонсував зимові Ігри, які повинні замінити для російських спортсменів Олімпійські ігри.

Відповідний коментар Матицина доступний на ТАСС. Змагання відбудуться з 9 по 18 лютого 2024 року у п’яти регіонах росії.

"Влітку 2022 року ми успішно провели Спартакіаду, що охопила 12 регіонів країни. Упевнений, що змагання зимової Спартакіади пройдуть на такому ж високому організаційному рівні та викличуть широкий інтерес у спортивних уболівальників по всій країні.

У Красноярському та Краснодарському краї, Тюменській, Свердловській та Челябінській областях протягом десяти днів змагання зберуться лідери з зимових олімпійських видів спорту.

Для спортсменів Спартакіада стане важливим внутрішньоросійським стартом, на якому можна оцінити свій рівень підготовки та конкурувати із найсильнішими.

Для нас у пріоритеті формування сильної національної системи спорту, і Спартакіада стане одним із ключових елементів спортивного календаря сезону”, – сказав Матицин.

У мережі зі сміхом сприйняли новину, адже про літню Спартакіаду, схоже, ніхто, крім російських чиновників, не чув. Користувачі зазначають, що російські чиновники просто готують черговий "розпил" бюджету, а не змагання. У мережі навіть вигадали гасло для російської "Олімпіади" — "Повільніше, нижче, слабше".

Раніше про проведення альтернативної Олімпіади в росії кричала голова Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер.

Нагадаємо, в рф під час змагань перекинулася трибуна.