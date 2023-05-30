Є жертва і діти, які важко постраждали: в росії на юнацькому матчі перекинулася трибуна
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Нова історія про недбалість у країні-агресорі
На футбольному матчі в російському Ростові сильний вітер став причиною обвалення трибуни, внаслідок чого є жертва та постраждалі. Раніше на стадіоні в Чилі впала трибуна з уболівальниками.
Про подію в рф повідомляє Sports.ru. За інформацією ресурсу загинула жінка, ще 21 особу, серед яких є і підлітки, госпіталізували.
Зазначається, що в грі брали участь діти 2010 року народження, тоді як на трибуні було близько 30 осіб.
Трибуна перекинулася в той момент, коли після зупинки гри через вітер під навісом від зливи вирішили сховатися діти. До лікарні доставили десяти підлітків, троє з яких у тяжкому стані, а один — у вкрай тяжкому.
Примітно, що місцева влада не знає, хто відповідав за зміцнення трибуни, а турнір чомусь відбувся, незважаючи на штормове попередження.
Раніше на стадіоні в Іраку виникла тиснява, в якій травми отримали близько 80 людей, а щонайменше двоє вболівальників загинули.
"Телеграф" публікував добірку "Топ-10 трагедій на футбольних стадіонах: масову загибель фанатів спровокували злива, гранати та гол".