Новая история о халатности в стране-агрессоре

На футбольном матче в российском Ростове сильный ветер стал причиной обрушения трибуны, в результате чего есть жертва и пострадавшие. Ранее на стадионе в Чили рухнула трибуна с болельщиками.

О происшествии в рф сообщает Sports.ru. По информации ресурса погибла женщина, еще 21 человек, среди которых есть и подростки, был госпитализирован.

Отмечается, что в игре принимали участие дети 2010 года рождения, тогда как на трибуне находились около 30 человек.

Трибуна перевернулась в тот момент, когда после остановки игры из-за ветра под навесом от ливня решили спрятаться дети. В больницу доставили десятерых подростков, трое из которых в тяжелом состоянии, а один — в крайне тяжелом.

Примечательно, что местные власти не знают, кто отвечал за укрепление трибуны, а турнир почему-то состоялся, несмотря штормовое предупреждение.

Ранее на стадионе в Ираке возникла давка, в которой травмы получили около 80 человек, а минимум двое болельщиков погибли.

"Телеграф" публиковал подборку "Топ-10 трагедий на футбольных стадионах: массовую гибель фанатов спровоцировали ливень, гранаты и гол".