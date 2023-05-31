"Альтернативніша, Суверенніша, Імпортозаміщена": росія хоче провести свою Олімпіаду

В рф все частіше звучать заклики про створення альтернативної Олімпіади

росія планує провести альтернативні Олімпійські ігри з дружніми країнами, через часткове або повне усунення спортсменів з рф від міжнародних змагань. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував допустити росіян та білорусів до турнірів у нейтральному статусі, але з деякими обмеженнями.

Про це глава Всеросійської федерації художньої гімнастики (ВФХГ) Ірина Вінер повідомила під час гала-концерту "Скарби росії", передає sport24.ru. Вона вважає, що росії не потрібна традиційна Олімпіада.

"Ви бачите, що зараз діти займаються більше, ніж вони займалися до цих санкцій. Нам не потрібні жодні Олімпійські ігри! Ми робитимемо для цих дітей альтернативні змагання з нашими дружніми країнами", — заявила Вінер.

У мережі сміються з пропозиції Вінер. Один із користувачів навіть придумав слоган для такої "Олімпіади": "Альтернативніша, Суверенніша, Імпортозаміщена". Інші користувачі жартують, що разом із росією погодяться виступати лише Білорусь та Північна Корея.

У мережі сміються з пропозиції про створення альтернативних Ігор у росії

Раніше повідомлялося, що у росії під час змагань перекинулася трибуна.

Нагадаємо, у МОК заявили, що роблять все можливе, щоб повернути представників країн-агресорів у світовий спорт.