"Альтернативней, Суверенней, Имортозамещенней": россия хочет провести свою Олимпиаду

В рф все чаще звучат призывы о создании альтернативной Олимпиады

россия планирует провести альтернативные Олимпийские игры с дружественными странами, из-за частичного или полного отстранения спортсменов из рф от международных соревнований. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов к турнирам в нейтральном статусе, но с некоторыми ограничениями.

Об этом глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер сообщила во время гала-концерта "Сокровища россии", передает sport24.ru. Она считает, что россии не нужна традиционная Олимпиада.

"Вы видите, что сейчас дети занимаются больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры! Мы будем делать для этих детей альтернативные соревнования с нашими дружественными странами", – заявила Винер.

В сети вовсю смеются с предложения Винер. Один из пользователей даже придумал слоган для такой "Олимпиады": "Альтернативней, Суверенней, Имортозамещенней". Другие пользователи шутят, что вместе с россией согласятся выступать только Беларусь и Северная Корея.

В сети смеются над предложением о создании альтеранативных Игр в рф

Ранее сообщалось, что в россии во время соревнований перевернулась трибуна.

Напомним, в МОК заявили, что делают все возможное, чтобы вернуть представителей стран-агрессоров в мировой спорт.