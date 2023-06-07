МОК покінчив із новими надіями росії потрапити на Олімпіаду-2024

МОК не пішов назустріч країнам-агресорам

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився проводити додаткові турніри для попадання росіян та білорусів на Олімпіаду-2024 у Парижі відповідно до рекомендацій МОК.

Про це повідомляє "Матч ТВ". Країнам-агресорам не подобалося те, що в деяких видах спорту кваліфікація на Ігри вже стартувала, через що вони вже втратили можливість потрапити до Парижа.

У відповіді на запит до МОК, чи може той організувати окремі турніри для росіян та білорусів, які будуть відбірними до Олімпіади-2024, організація констатувала, що деякі кваліфікаційні змагання з низки видів спорту вже відбулися.

"МОК не проситиме міжнародні федерації заднім числом адаптувати свої кваліфікаційні системи для виділення додаткових квот спортсменам з російським або білоруським паспортом, які пропустили можливість кваліфікуватися. Нам нема чого додати до цієї заяви", — йдеться у відповіді комітету.

Раніше повідомлялося, що росія планує провести альтернативні Олімпійські ігри з дружніми країнами через часткове або повне усунення спортсменів з рф від міжнародних змагань.

Перед цим президент Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті зазначив, що атлетам із країн-агресорів не потрібно буде засуджувати війну проти України, щоб отримати допуск до змагань.

Нагадаємо, що раніше в МОК заявляли, що роблять усе можливе, щоб повернути представників країн-агресорів у світовий спорт.