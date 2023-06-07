МОК покончил с новыми надеждами россии попасть на Олимпиаду-2024

МОК не пошел навстречу странам-агрессорам

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить дополнительные турниры для попадания россиян и белорусов на Олимпиаду-2024 в Париже в соответствии с рекомендациями МОК.

Об этом сообщает "Матч ТВ". Странам-агрессорам не нравилось то, что в некоторых видах спорта квалификация на Игры уже стартовала, из-за чего они уже пропустили возможность попасть в Париж.

В ответе на запрос к МОК, может ли тот организовать отдельные турниры для россиян и белорусов, которые будут служить отборочными к Олимпиаде‑2024, организация констатировала, что некоторые квалификационные соревнования по ряду видов спорта уже состоялись.

"МОК не будет просить международные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили возможность квалифицироваться. Нам нечего добавить к данному заявлению", — говорится в ответе комитета.

Ранее сообщалось, что россия планирует провести альтернативные Олимпийские игры с дружественными странами, из-за частичного или полного отстранения спортсменов из рф от международных соревнований.

Перед этим президент Ассоциации летних Олимпийских международных федераций Франческо Риччи Битти отметил, что атлетам из стран-агрессоров не нужно будет осуждать войну против Украины, чтобы получить допуск к соревнованиям.

Напомним, что ранее в МОК заявляли, что делают все возможное, чтобы вернуть представителей стран-агрессоров в мировой спорт.