Очередная олимпийская федерация допустила россиян к соревнованиям

Федерация осуждает россию и Беларусь, но допустит представителей стран-агрессоров на турниры

В среду, 7 июня, Исполком Международной федерации гребного спорта World Rowing принял решение разрешить некоторым спортсменам, имеющих российский или белорусский паспорт, участвовать в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Данное решение основывается на рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК).

Таким образом, представители стран-агрессоров, не замеченные в поддержке войны в Украине, смогут выступить на чемпионатах мира. Об этом сообщает пресс-служба World Rowing на своем официальном сайте.

Приемлемость этих атлетов будет определяться рядом критериев, включая проверку биографических данных, чтобы убедиться, что они не связаны с войной в Украине или публично не поддерживают ее в любой форме. Кроме того, данных спортсменов ждут усиленный процесс антидопингового контроля.

"World Rowing верит в важность спорта как уникального механизма наведения мостов между людьми даже там, где конфликтуют правительства.

Исполнительный комитет будет продолжать решительную поддержку народа и гребного сообщества Украины.

Организация осуждает вторжение россии в Украину при поддержке Белоруси", – говорится в заявлении федерации.

Ранее сообщалось, что многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий погиб на войне против российских оккупантов.

Напомним, во Франции в ДТП погибла молодая украинская спортсменка, которая специализировалась в академической гребле.