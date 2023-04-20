"Так больно, что не хватает воздуха": многократный чемпион Украины по гребле погиб на фронте

Смерть произошла 16 апреля

Многократный чемпион Украины по гребле Александр Дикий погиб на войне против российских оккупантов. Ранее в результате ДТП во Франции не стало молодой греблистки из Украины Валерии Сарапиной.

Как сообщает Федерация академической гребли в Facebook, 41-летний мастер спорта погиб на Донбассе. Датой смерти называется 16 апреля 2023 года.

Дочь Дикого Анастасия призналась, что не хочет и не может поверить в случившееся, а также выразила сожаление, что ее отец не увидит внуков, а она сама не услышит его голос и не почувствует объятия.

"Мне тяжело, очень сильно, это такая нереальная боль, которую я никому никогда не пожелаю. Я так тебя люблю. Я обещаю, что я буду помнить только хорошее, что я буду вспоминать и думать только с улыбкой.

Но сейчас так сильно больно, что мне просто не хватает воздуха и я постоянно плачу. Я тебя очень сильно люблю. Но сейчас так сильно больно, что мне просто не хватает воздуха и я постоянно плачу", — цитирует ее Федерация академической гребли.

Накануне стало известно о смерти на фронте украинского чемпиона мира по кикбоксингу Руслана Пискового.

Также на днях во время боевых действий против российских захватчиков погиб украинский многократный победитель чемпионатов, Кубков Украины и Европы по спортивному ориентированию, которого называли одним из лучших рогейнистов страны (супер марафонское ориентирование в формате 12 или 24 часов) Владимир Шпетный.