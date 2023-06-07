Чергова олімпійська федерація допустила росіян до змагань

Федерація засуджує росію та Білорусь, але допустить представників країн-агресорів на турніри

У середу, 7 червня, Виконком Міжнародної федерації веслування World Rowing прийняв рішення дозволити деяким спортсменам, які мають російський або білоруський паспорт, брати участь у змаганнях у якості індивідуальних нейтральних атлетів. Це рішення ґрунтується на рекомендаціях Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Таким чином, представники країн-агресорів, які не помічені у підтримці війни в Україні, зможуть виступити на чемпіонатах світу. Про це повідомляє пресслужба World Rowing на своєму офіційному сайті.

Прийнятність цих атлетів визначатиметься рядом критеріїв, включаючи перевірку біографічних даних, щоб переконатися, що вони не пов’язані з війною в Україні чи публічно не підтримують її у будь-якій формі. Крім того, на цих спортсменів чекають посилений процес антидопінгового контролю.

"World Rowing вірить у важливість спорту як унікального механізму наведення мостів між людьми навіть там, де конфліктують уряди.

Виконавчий комітет продовжуватиме рішучу підтримку народу та веслувальної спільноти України.

Організація засуджує вторгнення росії в Україну за підтримки Білорусі”, – йдеться у заяві федерації.

Раніше повідомлялося, що багаторазовий чемпіон України з веслування Олександр Дикий загинув на війні проти російських окупантів.

Нагадаємо, у Франції в ДТП загинула молода українська спортсменка, яка спеціалізувалася в академічному веслуванні.