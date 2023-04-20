"Так боляче, що не вистачає повітря": багаторазовий чемпіон України з веслування загинув на фронті

Смерть сталася 16 квітня

Багаторазовий чемпіон України з веслування Олександр Дикий загинув на війні проти російських окупантів. Раніше внаслідок ДТП у Франції не стало молодої веслувальниці з України Валерії Сарапіної.

Як повідомляє Федерація академічного веслування у Facebook, 41-річний майстер спорту загинув на Донбасі. Датою смерті називається 16 квітня 2023 року.

Дочка Дикого Анастасія зізналася, що не хоче і не може повірити в те, що трапилося, а також висловила жаль, що її батько не побачить онуків, а сама вона не почує його голос і не відчує обійми.

"Мені важко, дуже сильно, це такий нереальний біль, яку я нікому ніколи не побажаю. Я так тебе люблю. Я обіцяю, що я буду пам‘ятати лише хороше, що я буду згадувати і думати лише з посмішкою.

Але зараз так сильно боляче, що мені просто не вистачає повітря і я постійно плачу", — цитує її Федерація академічного веслування.

Напередодні стало відомо про смерть на фронті українського чемпіона світу з кікбоксингу Руслана Піскового.

Також днями під час бойових дій проти російських загарбників загинув український багаторазовий переможець чемпіонатів, Кубків України та Європи зі спортивного орієнтування, якого називали одним із найкращих рогейністів країни (супер марафонське орієнтування в форматі 12 чи 24 години) Володимир Шпетний.