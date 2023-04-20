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Віцечемпіона України з велоспорту та олімпійця на смерть збило авто за кордоном

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Деталі загибелі Кобзаря не уточнюються Новина оновлена 20 квітня 2023, 10:08
Деталі загибелі Кобзаря не уточнюються. Фото Алексей Касьянов via Facebook

Спортсменові було 19 років

Віцечемпіон України та член олімпійської збірної з велоспорту Павло Кобзар загинув внаслідок ДТП, яка сталася далеко за кордоном. Раніше в аварії загинула молода українська веслувальниця Валерія Сарапіна.

Інформацією про це у Facebook поділився представник Ukraine Cycling Academy Олексій Касьянов. Спортсменові було 19 років.

У повідомленні не уточнюються подробиці трагедії. В коментарях до посту автор додав, що велогонщика збив автомобіль.

"Щоб повернути тіло хлопця на рідну землю, потрібно 10 тис. євро. Це непосильна сума для батьків у наш час, які важко переживають втрату. Просимо допомоги усіх небайдужих", — написав Касьянов і опублікував номер картки батька Кобзаря: 414949999562551.

Нещодавно в ДТП загинув шотландський футболіст Гевін Стоукс, який забив найшвидший гол в історії.

Перед цим через аварію під час тестів на асфальтовій трасі загинув популярний автогонщик Крейг Брін.

Теги:
#ДТП #Велоспорт #Смерть #Олімпійська збірна України