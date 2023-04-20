Вице-чемпиона Украины по велоспорту и олимпийца насмерть сбило авто за границей

Спортсмену было 19 лет

Вице-чемпион Украины и член олимпийской сборной по велоспорту Павел Кобзарь погиб в результате ДТП, которое произошло далеко за границей. Ранее в аварии погибла молодая украинская греблистка Валерия Сарапина.

Информацией об этом в Facebook поделился представитель Ukraine Cycling Academy Алексей Касьянов. Спортсмену было 19 лет.

В сообщении не уточняются подробности трагедии. В комментариях к посту автор добавил, что велогонщика сбил автомобиль.

"Чтобы вернуть тело парня на родную землю, нужно 10 тыс. евро. Это непосильная сумма для родителей в наше время, которые тяжело переживают потерю. Просим помощи всех небезразличных", – написал Касьянов и опубликовал номер карты отца Кобзаря: 4149499995625561 (Кобзарь Михаил Васильевич).

Недавно в ДТП погиб шотландский футболист Гевин Стоукс, забивший самый быстрый гол в истории.

Перед этим из-за аварии во время тестов на асфальтовой трассе погиб популярный автогонщик Крейг Брин.