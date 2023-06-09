"Медленнее, ниже, слабее": в россии готовятся провести альтернативную Олимпиаду

В рф анонсировали зимнюю Спартакиаду

Министр спорта рф Олег Матыцин отчитался о проведении летней Спартакиады, а также анонсировал зимние Игры, которые должны заменить для российских спортсменов Олимпийские игры.

Соответствующий комментарий Матыцина доступен на ТАСС. Соревнования пройдут с 9 по 18 февраля 2024 года в пяти регионах россии.

"Летом 2022 года мы успешно провели Спартакиаду, охватившую 12 регионов страны. Уверен, что соревнования зимней Спартакиады пройдут на таком же высоком организационном уровне и вызовут широкий интерес у спортивных болельщиков по всей стране.

В Красноярском и Краснодарском крае, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях в течение десяти соревновательных дней соберутся лидеры по зимним олимпийским видам спорта.

Для спортсменов Спартакиада станет важным внутрироссийским стартом, на котором можно оценить свой уровень подготовки и конкурировать с сильнейшими.

Для нас в приоритете формирование сильной национальной системы спорта, и Спартакиада станет одним из ключевых элементов спортивного календаря сезона", – сказал Матыцин.

В сети со смехом восприняли новость, ведь про летнюю Спартакиаду, похоже, никто кроме российских чиновников не слышал. Пользователи отмечают, что российские чиновники просто готовят очередной "распил" бюджета, а не соревнования. В сети даже придумали лозунг для российской "Олимпиады" — "Медленнее, ниже, слабее".

Ранее о проведении альтернативной Олимпиады в рф кричала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

Напомним, в рф во время соревнований перевернулась трибуна.