"Просто тварь": олимпийский чемпион открестился от Украины ради денег путина

Легендарная украинка раскритиковала своего "коллегу"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию (1992 год) Виктор Петренко, который в прошлом году был замечен в рф на шоу Татьяны Навки, сейчас находится в россии.

Об этом заявила первая украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл в интервью "Трибуне". Фигуристка отметила, что Петренко 30 лет получал деньги от Украины, находясь на должности в Федерации фигурного катания страны, а во время полномасштабного вторжения рф уехал выступать к агрессорам за деньги путина (шоу жены дмитрия пескова Навки финансируются соответствующими фондами, — Ред.)

– Украинский чемпион ОИ Виктор Петренко уже во время полномасштабного вторжения рф выступал в россии на шоу Навки, но сейчас он тоже выступает в США. Как это возможно?

– Виктор Петренко сейчас опять находится в россии, готовится к зимним шоу Навки. Он прошлой зимой там тоже катался.

И вот он приехал в США, сделал здесь одно шоу вместе со Скоттом Хэмилтоном. А я Скотту говорю: "Зачем ты вообще работаешь с человеком, который поддерживает войну?"

Петренко же написал письмо и предупредил федерацию фигурного катания Украины, в которой находился 30 лет, что уходит из нее. Это для меня в два раза хуже выглядит, есть человек не просто уехал в россию и начал там кататься, а конкретно бросил людей, которые ему помогали на протяжении 30 лет. Для меня это вдвойне предательство, двуличие.

– При том, что он в Одессе в начале полномасштабного вторжения был под обстрелами россии.

– Он рассказывал 30 лет Украине, как всех любит. И тут он написал письмо, что уходит из президиума федерации. И понятно, что он не сказал, почему ушел. И об этом в прессе ничего не писали. Он работал с украинским государством и вот так поступил. Всю зиму проплясал в шоу Навки и сейчас опять готовится к новому сезону. Просто тварь какая-то. У меня это не укладывается в голове. Флаг ему в руки, пускай делает, что хочет, но это фу, б***ь.

Виктор Петренко выступал в рф во время полномасштабного вторжения путинских войск в Украину

Петренко взял золото ОИ в Альбервиле

Напомним, Петренко был уволен из Федерации фигурного катания Украины только после того, как в сети всплыли кадры с его выступлением в рф.

Ранее Навка оскорбила украинцев из-за требования Украины лишить россиянку Анну Щербакову номинации на престижную награду.