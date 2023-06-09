"Просто тварюка": олімпійський чемпіон відхрестився від України заради грошей путіна

Легендарна українка розкритикувала свого "колегу"

Олімпійський чемпіон з фігурного катання (1992 рік) Віктор Петренко, який минулого року був помічений у рф на шоу Тетяни Навки, зараз перебуває в росії.

Про це заявила перша українська олімпійська чемпіонка Оксана Баюл в інтерв’ю "Трибуні". Фігуристка зазначила, що Петренко 30 років отримував гроші від України, перебуваючи на посаді у Федерації фігурного катання країни, а під час повномасштабного вторгнення рф поїхав виступати до агресорів за гроші путіна (шоу дружини дмитра пєскова Навки фінансуються відповідними фондами, — Ред.)

– Український чемпіон ОІ Віктор Петренко вже під час повномасштабного вторгнення росії виступав у рф на шоу Навки, але зараз він теж виступає в США. Як це можливо?

– Віктор Петренко зараз знову перебуває у росії, готується до зимових шоу Навки. Він минулої зими там теж катався.

І ось він приїхав до США, зробив тут одне шоу разом із Скоттом Хемілтоном. А я Скотту кажу: "Навіщо ти взагалі працюєш із людиною, яка підтримує війну?"

Петренко ж написав листа та попередив федерацію фігурного катання України, в якій перебував 30 років, що йде з неї. Це для мене вдвічі гірше виглядає, ця людина не просто поїхала в росію і почала там кататися, а саме покинула людей, які йому допомагали протягом 30 років. Для мене це подвійна зрада, дволикість.

– При тому що він в Одесі на початку повномасштабного вторгнення був під обстрілами росії.

– Він розповідав 30 років Україні, як усіх любить. І тут він написав листа, що йде з президії федерації. І зрозуміло, що він не сказав, чому пішов. І про це у пресі нічого не писали. Він працював з українською державою й ось так вчинив. Усю зиму протанцював у шоу Навки й зараз знову готується до нового сезону. Просто тварюка якась. У мене це не вкладається у голові. Прапор йому в руки, нехай робить що хоче, але це фу, б***ь.

Віктор Петренко виступав у Росії під час повномасштабного вторгнення путінських військ в Україну

Петренко взяв золото ОІ в Альбервілі

Нагадаємо, Петренка було звільнено з Федерації фігурного катання України лише після того, як у мережі спливли кадри з його виступом у росії.

Раніше Навка образила українців через вимогу України позбавити росіянку Анну Щербакову номінації на престижну нагороду.