Бывшая лыжница выдала порцию бредятины на Петербургском международном экономическом форуме

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР) Елена Вяльбе, которая предрекала смерть Запада, вновь отметилась нелепым заявлением.

Трехкратная олимпийская чемпионка считает, что мировой спорт страдает от отсутствия российских атлетов. Соответствующий комментарий Вяльбе приводит ТАСС. Функционер считает, что без россиян в спорте международные мероприятия теряют деньги.

"Мировой спорт страдает от отсутствия российских спортсменов. Все привыкли считать деньги, а без наших спортсменов как их зарабатывать? Я не знаю. Но это их проблемы.

И я считаю, как уже не раз говорила, что ехать на Олимпийские игры и международные соревнования без флага и гимна нам не стоит", – сказала Вяльбе во время Петербургского международного экономического форума.

Ранее Вяльбе цинично заявила, что никто не нападал на Украину. Кроме того, глава ФЛГР рассказывала, что беспрекословно выполнит любой приказ президента рф владимира путина, развязавшего большую войну в Украине.

Напомним, российская лыжница стала посмешищем в сети, назвав власти Норвегии "режимом".