Колишня лижниця видала порцію маячні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР) Олена Вяльбе, яка передрікала смерть Заходу, знову відзначилася безглуздою заявою.

Триразова олімпійська чемпіонка вважає, що світовий спорт страждає від відсутності російських атлетів. Відповідний коментар Вяльбе наводить ТАСС. Функціонерка вважає, що без росіян у спорті міжнародні заходи втрачають гроші.

"Світовий спорт страждає від відсутності російських спортсменів. Усі звикли рахувати гроші, а без наших спортсменів як їх заробляти? Я не знаю. Але це їхні проблеми.

І я вважаю, як уже не раз говорила, що їхати на Олімпійські ігри та міжнародні змагання без прапора та гімну нам не варто”, – сказала Вяльбе під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Раніше Вяльбе цинічно заявила, що ніхто не нападав на Україну. Крім того, глава ФЛГР розповідала, що беззаперечно виконає будь-який наказ президента рф володимира Путіна, який розв’язав велику війну в Україні.

Нагадаємо, російська лижниця стала посміховиськом у мережі, назвавши владу Норвегії "режимом".